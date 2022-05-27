Где найти бензин в Украине: карта "ЛУН" показывает наличие и стоимость топлива на АЗС
Пользователи сами сообщают, где и когда можно заправить автомобиль в Киеве и других регионах страны.
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После нового обновления онлайн-карта "ЛУН Місто" показывает наличие топлива и его стоимость на автомобильных заправочных станциях Украины. Посмотреть информацию можно на специальном веб-сервисе через любой браузер или в мобильном приложении.
На карте иконками-логотипами отмечены работающие украинские заправки, после нажатия на значок появляется всплывающее окно с подробностями по выбранной точке. Сервис показывает актуальные цены на бензин, дизельное топливо и газ по данным "Консалтинговой группы "А-95", а также регулярно их обновляет.
Ниже отображается наличие бензина и дизельного топлива по информации самих потребителей. В том же окне размещена кнопка с надписью "Вы на этой заправке? Напишите, есть ли топливо", — любой желающий может нажать на нее и одним-двумя кликами сообщить о ситуации, которую наблюдает. Сообщения демонстрируются по порядку с указанием даты и времени. Не все клиенты докладывают о ситуации, поэтому обновления поступают нерегулярно.
Для примера, карта показывает, что топливо регулярно появляется на заправке OKKO, которая расположена на улице Пражская 18-В. Утром, около 9 часов, здесь был в наличии бензин и дизель.
Всего на карте "ЛУН Місто" отмечены АЗС 12 работающих сетей:
- Оkko
- Wog
- Socar
- UPG
- KLO
- Авіас
- ANP
- Укрнафта
- Shell
- Авантаж 7
- Rodnik
- Chipo
Работающие заправки на карте "ЛУН Місто" появились 3 мая, тогда водителей обслуживали только Okko, Wog, Socar, а информации было меньше. С тех пор карта отображает различную полезную информацию, в том числе график работы, условия покупки топлива, наличие дополнительных услуг.
Изучить ситуацию с заправками в Киеве можно по онлайн-карте, разработанной КГГА. Сотрудники Департамента информационно-коммуникационных технологий воспользовались сервисом Google Maps и нанесли метки с работающими АЗС. При нажатии на одну из них в меню отображается дополнительная информация.
Недавно Фокус писал о росте цен на топливо в Украине: в каких регионах заправиться дороже всего. В среднем по состоянию на 26 мая литр бензина обходится украинцам 49-52 грн.