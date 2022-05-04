Работающие заправки в Украине, где есть бензин: ЛУН составила онлайн-карту

Сервис показывает, где и как можно заправить автомобиль, подкачать шины, а также воспользоваться дополнительными услугами.

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Компания "ЛУН" нанесла на "Полезную карту" заправки в Украине, на которых можно приобрести автомобильное топливо. Директор по маркетингу Денис Судиловский сообщил о новой функции сервиса в Twitter.

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На карте "ЛУН Город" отображаются заправочные станции по всей Украине, кроме оккупированных районов (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области).

Для просмотра следует нажать на кнопку "Что сейчас работает", пролистать список до категории "Автомобили", она расположена почти в самом конце, и выбрать компанию.

"ЛУН Город" отображает заправки трех работающих сетей:

Okko

Wog

Socar

При нажатии на иконку выводится более подробная информация об учреждении:

Адрес

Дополнительные услуги (подкачка шин, терминал EasyPay, паркинг, туалет, кафе, магазин)

График работы

Доступные типы топлива

Условия покупки (талоны, платежные карты, ограничения)

[ + – ] Заправки на карте ЛУН Місто Фото: Скриншот

Пользователи могут сообщить о неточностях, нажав на кнопку в конце описания заправки — появится специальное окошко. "ЛУН" предупреждает, что график может меняться из-за боевых действий.

"Очереди не стали от этого короче, поэтому лучше пока все же на самокате", — подчеркнул Денис Судиловский в Twitter.

Компания "ЛУН" запустила сервис "Полезная карта" в марте 2022 года, чтобы показывать украинцам учреждения, работающие во время войны. Помимо заправок, там уже отображаются супермаркеты, аптеки, магазины бытовой техники, почтовые отделения, кафе и рестораны, спортзалы, салоны красоты, магазины одежды.

Ранее КГГА представила онлайн-карту автомобильных заправок в Киеве. Жители столицы могут воспользоваться сервисом, чтобы найти ближайшую станцию и подобрать оптимальный маршрут.

Писали также, какая ситуация сложилась на украинских АЗС во время войны. Из-за дефицита топлива появились огромные очереди из автомобилей, цены подскочили, а власти ограничили продажу, введя талоны для корпоративных клиентов.

Cтало известно, как водители могут купить больше топлива на заправках в условиях дефицита. Помочь украинцам могут программы лояльности, действующие внутри сетей, но и они имеют определенные ограничения.