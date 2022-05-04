Заправки, що працюють в Україні, де є бензин: ЛУН склала онлайн-карту

Сервіс показує, де та як можна заправити автомобіль, підкачати шини, а також скористатися додатковими послугами.

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Компанія ЛУН нанесла на "Корисну карту" заправки в Україні, на яких можна придбати автомобільне паливо. Директор із маркетингу Денис Судиловський повідомив про нову функцію сервісу у Twitter.

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На карті "ЛУН Місто" відображаються заправні станції по всій Україні, крім окупованих районів (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області).

Для перегляду слід натиснути на кнопку "Що зараз працює", перегорнути список до категорії "Автомобілі", вона розташована майже в самому кінці, та вибрати компанію.

"ЛУН Місто" відображає заправки трьох мереж, які працюють:

Okko

Wog

Socar

При натисканні на іконку виводиться докладніша інформація про установу:

Адреса

Додаткові послуги (підкачування шин, термінал EasyPay, паркінг, туалет, кафе, магазин)

Графік роботи

Доступні типи палива

Умови покупки (талони, платіжні картки, обмеження)

[ + – ] Заправки на карті "ЛУН Місто" Фото: Скриншот

Користувачі можуть повідомити про неточності, натиснувши кнопку в кінці опису заправки, — з'явиться спеціальне віконце. ЛУН попереджає, що графік може змінюватись через бойові дії.

"Черги не стали від цього коротшими, тому краще поки що все ж таки на самокаті", — підкреслив Денис Судиловський у Twitter.

Компанія ЛУН запустила сервіс "Корисна карта" в березні 2022 року, щоб показувати українцям установи, які працюють під час війни. Окрім заправок, там уже відображаються супермаркети, аптеки, магазини побутової техніки, поштові відділення, кафе та ресторани, спортзали, салони краси, магазини одягу.

Раніше КМДА представила онлайн-карту автомобільних заправок у Києві. Мешканці столиці можуть скористатися сервісом, щоб знайти найближчу станцію та підібрати оптимальний маршрут.

Писали також, яка ситуація склалася на українських АЗС під час війни. Через дефіцит палива з'явилися величезні черги з автомобілів, ціни підскочили, а влада обмежила продаж, ввівши талони для корпоративних клієнтів.

Стало відомо, як водії можуть купити більше палива на заправках в умовах дефіциту. Допомогти українцям можуть програми лояльності, що діють усередині мереж, але вони мають певні обмеження.