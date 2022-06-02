Запуск мережі державних заправок не "зіб'є" ціну на бензин в Україні, — експерт

В Україні навіть державні компанії зобов'язані за статутом працювати прибутково, тому навіть перехід мережі АЗС Glusсo в управління державної групи "Нафтогаз" навряд чи вплине на ціну палива у бік зниження.

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У середині травня Фокус писав про те, що Кабінет міністрів України затвердив документ про передавання 172 заправних станцій компанії Glusco, власників якої пов'язують із заарештованим олігархом Віктором Медведчуком, у розпорядження Групи "Нафтогаз". Тим часом, в Україні значно зросли ціни на автомобільне паливо. Як з'ясував Фокус, бензин А-95 на заправках Києва на початку червня продають за ціною 52-65 грн/літр, на "чорному ринку" ціна бензину досягає 75-80 грн/літр.

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"Жодної державної мережі АЗС не буде. Група "Нафтогаз" — комерційна компанія, єдина мета якої за статутом — отримання прибутку для акціонера. Якщо якимось дивним чином керівництво Glusco погодиться без суду передати корпоративні права або управління ними "Нафтогазу", то просто на ринку з'явиться ще один учасник", — прокоментував Фокус Геннадій Рябцев, заступник директора НТЦ "Психея".

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Експерт впевнений: жодного зниження цін через те, що велика мережа АЗС буде в управлінні НАК "Нафтогаз України", не станеться.

"Ніхто не буде там встановлювати низькі ціни або забезпечувати стабілізацію ринку. Поки не буде зміни у статуті "Нафтогазу", не буде створено спостережну раду, що реалізовуватиме інтереси держави, доки не будуть дотримуватися умови контрактів із топменеджментом, а менеджмент — відповідати за свої рішення, доти про жодну державну мережу йтися не може", — упевнений Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рішення про передавання газозаправних станцій Glusco компанії "Нафтогаз" дозволить подолати дефіцит палива в Україні.

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Як раніше писав Фокус, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що наявність на ринку палива державного гравця викликає більше довіри, що споживачі мають можливість купувати пальне за справедливою конкурентною ціною.