Попит на бензин в Україні впав, але проблеми логістики залишаються

Сьогодні країна споживає лише третину від довоєнного обсягу автомобільного палива. Тобто йдеться про падіння попиту більше ніж на 60%.

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Довоєнне постачання палива в тому обсязі, що було, Україна фізично не може забезпечити, а ринок сьогодні від тотального дефіциту рятує лише різке падіння попиту на бензин, дизель та автогаз. Таку думку у коментарі Фокусу висловив заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

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"Зараз рівень споживання автомобільного палива у країні — це третина від довоєнних обсягів, але за місяць трьох основних видів нафтопродуктів — бензину, дизеля та зрідженого газу потрібно для задоволення попиту близько 500 тис. тонн, а в пікові місяці, можливо, і більше", – каже Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що зараз Румунія, Польща та Словаччина не справляються з українським попитом, а Україна не зможе швидко побудувати нові схеми постачання іноземного палива.

Геннадій Рябцев каже, що з урахуванням зупинених в Україні нафтопереробних заводів (Кременчуцький та Шебелинський НПЗ), трейдерам доводиться завозити набагато більші обсяги імпорту через пункти пропуску, ніж раніше, адже всередині країни продовжують працювати лише міні-НПЗ, але невідома точна кількість палива, що вони виробляють.

[ + – ] Уряд прозвітував, що проходження бензовозів через кордон прискорилося Фото: Delo.ua

"І це означає, що через західний кордон – через пункти пропуску автомобільні, залізничні, та три річкові порти на Дунаї – Кілія, Ізмаїл, Рені – потрібно завезти саме цю кількість палива. Так, є переробка, заводи малої продуктивності, скільки там виробляється, ніхто не знає, їх немає в офыційній статистиці, десь 150 тис. тонн на місяць, можливо. Влітку будуть виробляти більше",- зазначає Рябцев.

За його словами, для організації нової логістики постачання палива в Україну вже багато зроблено, але проблемні питання залишаються.

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"Пункти пропуску – уряд розрекламував діяльність, як вони прискорили проходження бензовозів, в принципі, прискорилося проходження, але проблеми зберігаються, є ціла низка бюрократичних зволікань, є проблеми логістики, а замість того, щоб розподілити поставки за різними пунктами, встановити квоти на проходження, у нас відбувається створення кількох пунктів, через які, як "вузьку шийку", підуть усі поставки. Кількість бензовозів зросла, що йдуть через кордон. Але поки що за обсягами поставок ми не виходимо на ті, які б задовольнили внутрішній попит", — вважає Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що перехід мережі АЗС Glusсo до управління державної групи "Нафтогаз" навряд чи вплине на ціну палива у бік зниження.

Як повідомлялося, за словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у травні на київських АЗС почало з'являтися дедалі більше пального.

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