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Первые 80 авто: завод Skoda возобновил работу в Закарпатье

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skoda, skoda украина
Skoda снова выпускает автомобили в Украине.

Автомобильный завод "Еврокар" снова собирает легковые автомобили Skoda. Предприятие уже получило 80 машинокомплектов для кроссоверов Kodiaq и Karoq.

Автомобильный завод "Еврокар" в Соломоново Закарпатской области с сегодняшнего дня возобновил производство легковых автомобилей. Об этом сообщается на официальной странице Skoda Ukraine в Facebook.

Как уточняется в пресс-релизе, в Украину уже прибыла первая партия машинокомплектов для 80 кроссоверов Kodiaq и Karoq.

В то же время, в компании уточнили, что увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от развития войны в Украине.

Также свободные помещения завода будут по-прежнему использоваться для проживания вынужденно перемещенных украинцев, подчеркивается в пресс-релизе.

Автомобильный завод "Еврокар" является официальным дистрибьютором Skoda в Украине. Поставки автомобилей происходят в формате SKD (Semi Knocked Down). Это означет, что двигатель, коробка передач, задняя и передняя оси, колеса, а также карданный вал для моделей 4x4 демонтируются с готовых автомобилей. Основные комплектующие с кузовом отправляют на повторную сборку на заводе в Украине.

Напомним, Закарпатье не хочет поставлять топливо из Европы в другие регионы Украины. По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, местные компании хотят в первую очередь обеспечить внутренние потребности области. Сейчас транзитом через регион идет около 30 тысяч тонн топлива.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине возобновились продажи автомобилей Skoda.