В РФ на ВАЗе сгорели два автовоза с новенькими Lada (фото)

Вследствие пожара сгорели шесть новых Lada Granta. Еще две "Нивы" получили серьезные повреждения и подлежат утилизации.

В Тольятти в районе завода "АвтоВАЗ" загорелись автовозы с новыми Lada Granta и Niva. В огне серьезно пострадали восемь легковых авто – они не подлежат восстатовлению. Об этом сообщает сайт runews24.

Пожар начался сегодня, 30 августа, около 6 утра на парковке "АвтоВАЗа", где стояли два автовоза с продукцией тольяттинского автозавода. Ему присвоили первую категорию, и для ликвидации возгорания пришлось задействовать 9 единиц техники и 37 пожарных.

[ + – ] На данный момент "АвтоВАЗ" выпускает только Lada Granta и Niva Фото: ria.ru

Автовозы с машинами выгорели дотла. Восемь новеньких Lada Granta полностью сгорели, а еще два внедорожника Lada Niva Legend получили механические повреждения и будут отправлены на утилизацию.

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Напомним, на данный момент "АвтоВАЗ" выпускает только этих две модели, причем в упрощенном виде – с двигателями стандарта Евро-2, без подушек безопасности и ABS. Также предприятие в Тольятти планирует начать сборку Lada Niva Travel, а вот модель Vesta смогут вернуть в производство не ранее весны 2023 года.

"АвтоВАЗ" в Тольятти – один из немногих работающих автозаводов в РФ. В условиях санкций производство машин в России обвалилось в пять раз.

Также Фокус сообщал, что "АвтоВАЗ" начал массовые сокращения персонала — уволят почти 2000 сотрудников.