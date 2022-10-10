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Авто

Старая Toyota Corolla получила очень необычный тюнинг (фото)

Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013
Фото: carscoops.com | Toyota Corolla 2001 года стала современнее на вид

Владелец Toyota Corolla 2001 года решил немного осовременнить свое авто. Дизайн седана переделали в стиле более современной Corolla 2013 года.

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В интернет попали фото очень нестандартной Toyota Corolla. Седан выглядит, как модель 2013-2019 годов, но на самом деле таковой не является. Об этом пишет сайт Carscoops.

Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013 Fullscreen
Седан переделали в духе более новой Toyota Corolla 2013 года
Фото: carscoops.com

При детальном осмотре можно разглядеть, что это старая Toyota Corolla E110, выпускавшаяся с 1995 по 2004 годы. Конкретно эта машина собрана в 2001 году, а ее пробег – 180 000 км. Очевидно, владелец решил осовременить свой автомобиль.

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У Toyota Corolla полностью заменены передняя и задняя часть. Седан получил Решетку радиатора, фары и бамперы от модели 2013 года. Кроме того, установлены новые капот, фонари и крышка багажника. Крылья авто слегка раздуты, а на порогах появились накладки. Доработки сделали машину несколько длиннее и шире.

Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013 Fullscreen
У Toyota Corolla замены фары, бамперы и решетка радиатора
Фото: carscoops.com
Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013 Fullscreen
Сзади установлены новые фонари и крышка багажника
Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013 Fullscreen
Салон Toyota Corolla практически не изменился
Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013 Fullscreen
Седан оснащен 1,6-литровым 110-сильным мотором
Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013
Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013
Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013
Тюнинг Тойота Королла, Toyota Corolla, тюнинг Toyota Corolla, Toyota Corolla 2001, Toyota Corolla 2013

Тюнинг Toyota Corolla практически не затронул салон – внутри появились только декоративные накладки на руле. Без изменений остался и силовой агрегат: седан оснащен стандартной 1,6-литровой четверкой мощностью 110 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

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