Старая Toyota Corolla получила очень необычный тюнинг (фото)

Владелец Toyota Corolla 2001 года решил немного осовременнить свое авто. Дизайн седана переделали в стиле более современной Corolla 2013 года.

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В интернет попали фото очень нестандартной Toyota Corolla. Седан выглядит, как модель 2013-2019 годов, но на самом деле таковой не является. Об этом пишет сайт Carscoops.

[ + – ] Седан переделали в духе более новой Toyota Corolla 2013 года Фото: carscoops.com

При детальном осмотре можно разглядеть, что это старая Toyota Corolla E110, выпускавшаяся с 1995 по 2004 годы. Конкретно эта машина собрана в 2001 году, а ее пробег – 180 000 км. Очевидно, владелец решил осовременить свой автомобиль.

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У Toyota Corolla полностью заменены передняя и задняя часть. Седан получил Решетку радиатора, фары и бамперы от модели 2013 года. Кроме того, установлены новые капот, фонари и крышка багажника. Крылья авто слегка раздуты, а на порогах появились накладки. Доработки сделали машину несколько длиннее и шире.

[ + – ] У Toyota Corolla замены фары, бамперы и решетка радиатора Фото: carscoops.com [ + – ] Сзади установлены новые фонари и крышка багажника [ + – ] Салон Toyota Corolla практически не изменился [ + – ] Седан оснащен 1,6-литровым 110-сильным мотором

Тюнинг Toyota Corolla практически не затронул салон – внутри появились только декоративные накладки на руле. Без изменений остался и силовой агрегат: седан оснащен стандартной 1,6-литровой четверкой мощностью 110 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

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