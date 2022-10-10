Стара Toyota Corolla отримала дуже незвичайний тюнінг (фото)

Власник Toyota Corolla 2001 вирішив трохи осучаснити своє авто. Дизайн седана переробили у стилі більш сучасної Corolla 2013 року.

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В інтернет потрапили фото дуже нестандартної Toyota Corolla. Седан виглядає як модель 2013-2019 років, але насправді такою не є. Про це пише сайт Carscoops.

[ + – ] Седан переробили в дусі новітньої Toyota Corolla 2013 року Фото: carscoops.com

При детальному огляді можна побачити, що це стара Toyota Corolla E110, що випускалася з 1995 по 2004 роки. Саме ця машина зібрана 2001 року, та її пробіг — 180 000 км. Очевидно, власник вирішив осучаснити свій автомобіль.

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У Toyota Corolla повністю замінені передня та задня частина. Седан отримав Ґрати радіатора, фари та бампери від моделі 2013 року. Крім того, встановлені нові капот, ліхтарі та кришка багажника. Крила авто трохи роздуті, а на порогах з'явилися накладки. Доробки зробили машину дещо довшою та ширшою.

[ + – ] У Toyota Corolla заміни фари, бампери та решітку радіатора Фото: carscoops.com [ + – ] Позаду встановлені нові фари та кришка багажника [ + – ] Салон Toyota Corolla практично не змінився [ + – ] Седан оснащений 1,6-літровим 110-сильним двигуном

Тюнінг Toyota Corolla практично не торкнувся салону — всередині з'явилися тільки декоративні накладки на кермі. Без змін залишився і силовий агрегат: седан оснащений стандартною 1,6-літровою четвіркою потужністю 110 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.

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