Розкрили цікаві подробиці недорогого пікапа Toyota на базі RAV4
Компактний і доступний пікап Toyota Stout збудують на платформі кросовера RAV4. Основними його конкурентами стануть Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.
З'явилася нова інформація про найкомпактніший пікап Toyota. Недорога модель з'явиться у 2025 році та буде названа Stout — на честь невеликого пікапа, який випускали в 50-80-х роках. Про це стало відомо журналістам австралійського сайту The Drive.
Раніше один із керівників північноамериканського підрозділу Toyota Купер Еріксен підтвердив розробку моделі. Тепер з'ясувалося, що Toyota зареєструвала права на назву Stout.
Якщо оригінальна Toyota Stout була рамною, то сучасна модель отримає несучий кузов. Керівництво японського концерну побачило успіх пікапів Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz, побудованих на базі кросоверів, і вирішило створити конкурента для них.
Пікап створять на платформі TNGA, тобто його родичем стане кросовер Toyota RAV4. Довжина автомобіля складе близько 5 м, тобто він буде помітно компактніший за рамні Toyota Hilux і Tacoma.Важливо
Дизайн автомобіля може бути витриманий на кшталт концепт-кара Toyota Compact Cruiser. Двигуни, очевидно, будуть запозичені в RAV4, тобто пікап Toyota отримає 2,5-літрову бензинову четвірку, а також гібридні установки. Стартова ціна становитиме трохи більше 20 000 доларів.
У Toyota пообіцяли розкрити більше подробиць майбутньої моделі влітку 2023 року. Саме тоді може з'явитися перший концепт-кар.
Раніше Фокус розповідав, що Toyota припиняє виробництво культової позашляхової моделі.
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