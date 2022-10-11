Розкрили цікаві подробиці недорогого пікапа Toyota на базі RAV4

Компактний і доступний пікап Toyota Stout збудують на платформі кросовера RAV4. Основними його конкурентами стануть Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.

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З'явилася нова інформація про найкомпактніший пікап Toyota. Недорога модель з'явиться у 2025 році та буде названа Stout — на честь невеликого пікапа, який випускали в 50-80-х роках. Про це стало відомо журналістам австралійського сайту The Drive.

Раніше один із керівників північноамериканського підрозділу Toyota Купер Еріксен підтвердив розробку моделі. Тепер з'ясувалося, що Toyota зареєструвала права на назву Stout.

[ + – ] Платформою та силовими агрегатами поділиться кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Якщо оригінальна Toyota Stout була рамною, то сучасна модель отримає несучий кузов. Керівництво японського концерну побачило успіх пікапів Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz, побудованих на базі кросоверів, і вирішило створити конкурента для них.

Пікап створять на платформі TNGA, тобто його родичем стане кросовер Toyota RAV4. Довжина автомобіля складе близько 5 м, тобто він буде помітно компактніший за рамні Toyota Hilux і Tacoma.

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Дизайн автомобіля може бути витриманий на кшталт концепт-кара Toyota Compact Cruiser. Двигуни, очевидно, будуть запозичені в RAV4, тобто пікап Toyota отримає 2,5-літрову бензинову четвірку, а також гібридні установки. Стартова ціна становитиме трохи більше 20 000 доларів.

У Toyota пообіцяли розкрити більше подробиць майбутньої моделі влітку 2023 року. Саме тоді може з'явитися перший концепт-кар.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota припиняє виробництво культової позашляхової моделі.

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