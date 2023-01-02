Старый 55-летний Ford уйдет с молотка по цене пяти новых Lamborghini (фото)

В 1967 году выпустили только 12 Ford GT40 Mk IV и они отметиличь победами в самых престижных соревнованиях. Спортпрототип оснащен огромным 500-сильным V8.

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В США на аукцион Mecum выставлен раритетный Ford GT40 Mk IV 1967 года. За спортпрототип планируют выручить не менее 2 миллионов долларов — как за пять Lamborghini Aventador. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

[ + – ] Обтекаемый спортпрототип весит всего тонну Фото: Mecum

Ford GT40 — знаменитая американская гоночная модель 60-х. Именно о ее создании снят фильм "Аутсайдеры" с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом.

История авто началась с желания Ford купить Ferrari. Основатель и руководитель итальянской компании Энцо Феррари согласился, но в последний момент сорвал сделку. После этого в Ford решили создать авто, способное победить Ferrari в гонке "24 часа Ле-Мана" и чемпионате мира в классе GT.

[ + – ] Всего выпустили только 12 Ford GT40 Mk IV Фото: Mecum

Mk IV – самый мощный и быстрый вариант Ford GT40. Низкий обтекаемый спортпрототип весом всего тонну оснащен огромным 7,0-литровым V8 мощностью 500 л. с. и способен развить скорость свыше 350 км/ч.

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Всего выпустили только 12 Ford GT40 Mk IV и на их счету – победы как в Ле-Мане, так и других известных гонках. Конкретно этот автомобиль соревновался в США и им управляли известные гонщики Джек Брэбхэм, Питер Ревсон и Джордж Фолмер.

[ + – ] Спорткар оснащен 7,0-литровым 500-сильным V8 Фото: Mecum

После этого машина хранилась в частных коллекциях, а в 2017 году прошла реставрацию. В комплекте с авто идет вся оригинальная документация.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе продадут и суперкар Элвиса Пресли с таким же 500-сильным мотором Ford.

Также мы писали, что на аукцион выставлен первый в мире суперкар.