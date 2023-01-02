Старий 55-річний Ford піде з молотка за ціною п'яти нових Lamborghini (фото)

У 1967 році випустили лише 12 Ford GT40 Mk IV, і вони відзначилися перемогами в найпрестижніших змаганнях. Спортпрототип оснащений величезним 500-сильним V8.

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У США на аукціон Mecum виставлений раритетний Ford GT40 Mk IV 1967 року. За спортпрототип планують отримати не менше 2 мільйонів доларів — як за п'ять Lamborghini Aventador. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

[ + – ] Обтічний спортпрототип важить усього тонну Фото: Mecum

Ford GT40 — знаменита американська гоночна модель 60-х. Саме про її створення знято фільм "Аутсайдери" з Меттом Деймоном і Крістіаном Бейлом.

Історія авто почалася з бажання Ford купити Ferrari. Засновник і керівник італійської компанії Енцо Феррарі погодився, але в останній момент зірвав угоду. Після цього у Ford вирішили створити авто, здатне перемогти Ferrari в гонці "24 години Ле-Мана" та чемпіонаті світу в класі GT.

[ + – ] Усього випустили лише 12 Ford GT40 Mk IV Фото: Mecum

Mk IV — найпотужніший і найшвидший варіант Ford GT40. Низький обтічний спортпрототип вагою всього тонну оснащений величезним 7,0-літровим V8 потужністю 500 к.с. і здатний розвинути швидкість понад 350 км/год.

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Усього випустили лише 12 Ford GT40 Mk IV, і на їхньому рахунку перемоги як у "Ле-Мані", так і інших відомих перегонах. Саме цей автомобіль змагався в США, і ним кермували відомі гонщики Джек Бребхем, Пітер Ревсон і Джордж Фолмер.

[ + – ] Спорткар оснащений 7,0-літровим 500-сильним V8 Фото: Mecum

Після цього машина зберігалася в приватних колекціях, а у 2017 році пройшла реставрацію. У комплекті з авто йде вся оригінальна документація.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продадуть і суперкар Елвіса Преслі з таким же 500-сильним двигуном Ford.

Також ми писали, що на аукціон виставлений перший у світі суперкар.