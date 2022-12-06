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Авто

Нова Honda Civic Type R отримає більш розкішного та дорогого побратима (фото)

Нова Acura Integra Type S, Acura Integra Type S, Нова Acura Integra 2023, Honda Civic Type R
Фото: Honda | Acura Integra Type S має більш агресивний передній бампер

Заряджена Acura Integra отримає 2,0-літровий турбомотор Honda Civic Type R потужністю понад 300 к. с. Розгін до 100 км/год триватиме приблизно 5 секунд.

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Лінійку Acura Integra 2023 поповнить спортивний варіант Type S. Заряджена версія молодіжного ліфтбека дебютує на початку наступного року, а її продаж стартує влітку. Фото автомобіля у камуфляжі опублікував офіційний сайт японської марки.

Нова Acura Integra Type S, Acura Integra Type S, Нова Acura Integra 2023, Honda Civic Type R Fullscreen
Ліфтбек оснастять 300-сильним турбомотором
Фото: Honda

Нова Acura Integra Type S стане більш розкішною преміальною альтернативою знаменитій Honda Civic Type R. Дві моделі побудовані на одній платформі, тому не дивно, що саме в Civic запозичили 2,0-літровий турбомотор.

Точна потужність Acura Integra Type S не розкривається, заявлено лише, що вона перевищить 300 к. с. У Civic Type R ця турбочетвірка розвиває 319 к. с. Розгін до 100 км/год займе приблизно 5 с.

Нова Acura Integra Type S, Acura Integra Type S, Нова Acura Integra 2023, Honda Civic Type R Fullscreen
Ззаду видно три вихлопні труби
Фото: Honda

Нову модель запропонують із 6-ступінчастою механічною КПП і диференціалом, що самоблокується, а її підвіску та рульове управління доопрацюють. Також з'являться ефективніші гальма Brembo.

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На офіційних фото Acura Integra Type S у камуфляжі, хоча можна помітити, що в ліфтбека більш агресивний передній бампер, з'явилися обважування і три широкі вихлопні труби. У салоні можна побачити спортивні сидіння.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує водневий кросовер CR-V. Його почнуть випускати у США з 2024 року.