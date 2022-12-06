Новая Honda Civic Type R получит более роскошного и дорогого собрата (фото)

Заряженная Acura Integra получит 2,0-литровый турбомотор от Honda Civic Type R мощностью свыше 300 л. с. Разгон до 100 км/ч займет около 5 секунд.

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Линейку Acura Integra 2023 пополнит спортивный вариант Type S. Заряженная версия молодежного лифтбэка дебютирует в начале следующего года, а ее продажи стартуют летом. Фото автомобиля в камуфляже опубликовал официальный сайт японской марки.

[ + – ] Лифтбэк оснастят 300-сильным турбомотором Фото: Honda

Новая Acura Integra Type S станет более роскошной премиальной альтернативой знаменитой Honda Civic Type R. Две модели построены на одной платформе, поэтому неудивительно, что именно у Civic позаимствовали 2,0-литровый турбомотор.

Точная мощность Acura Integra Type S не раскрывается, заявлено лишь, что она превысит 300 л. с. В Civic Type R эта турбочетверка развивает 319 л. с. Разгон до 100 км/ч займет около 5 с.

[ + – ] Сзади видны три выхлопных трубы Фото: Honda

Новую модель предложат с 6-ступенчатой механической КПП и самоблокирующимся дифференциалом, а ее подвеску и рулевое управление доработают. Также появятся более эффективные тормоза Brembo.

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На официальных фото Acura Integra Type S в камуфляже, хотя можно заметить, что у лифтбэка более агрессивный передний бампер, появились обвес и три широких выхлопных трубы. В салоне можно разглядеть спортивные сиденья.

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