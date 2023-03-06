Неприметную бюджетную Acura 90-х годов продали по цене нового Гелендвагена (фото)

Редкое купе Acura Integra Type R сейчас очень ценится коллекционерами. Спорткар оснащен высокооборотистым 1,8-литровым двигателем мощностью 198 л. с.

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В США на аукционе Broad Arrow продали Acura Integra Type R 1997 года. За купе выручили рекордные 151 000 долларов – как за новый Mercedes-AMG G63. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Заряженная версия узнается по заднему антикрылу

Integra Type R – очень редкая заряженная версия популярной модели С-класса. В Японии и Европе она продавалась под маркой Honda, а в Северной Америке – как Acura. В 1997 году построили всего 320 Acura Integra Type R и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Изначально авто считалось и было бюджетным (24 000 долларов), но теперь его стоимость выросла в разы.

[ + – ] Спорткар оснащен высокооборотистым 198-сильным двигателем

Спортивное купе оснащено высокооборотистой 1,8-литровой четверкой мощностью 198 л. с. при 8000 об/мин и 5-ступенчатой механической КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает 233 км/ч. Кроме того, автомобилю доработали ходовую и установили самоблокирующийся дифференциал.

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От стандартной Acura/Honda Integra вариант Type R отличается литыми дисками и задним антикрылом. В салоне установлены спортивные сиденья.

[ + – ] В салоне установлены спортивные сиденья

Конкретно эта Acura Integra Type R столь дорогая еще и благодаря своей сохранности. Купе было в одних руках с 1997 по 2019 годы. Оно в отличном состоянии и считается капсулой времени, а его пробег – всего 10 000 км.

Ранее Фокус сообщал, что Acura Integra Type R вскоре будет возрождена — заряженную модель уже видели на дорогах.

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