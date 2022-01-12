"Деескалація можлива": в МЗС РФ озвучили умови безпеки для України (відео)

Російський дипломат Олександр Грушко стверджує, що Москва гарантує безпеку та територіальну цілісність України, якщо НАТО припинить "військове сприяння" нашій країні.

Заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Олександр Грушко провів брифінг за результатами переговорів у Брюсселі, під час якого було порушено питання деескалації напруги навколо України. Під час брифінгу, який транслювали в прямому ефірі, Грушко заявив, що дипломатичне вирішення українського питання можливе лише за дотримання двох умов.

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За його словами, першою умовою є неухильне дотримання Києвом Мінських угод.

"Деескалація можлива. Насамперед потрібно примусити владу в Києві до повного та безумовного виконання Мінських угод, які є частиною міжнародного права. Будуть Мінські угоди виконані — не буде жодної загрози ні безпеці України, ні її територіальній цілісності", — заявив Грушко.

Друга умова – припинення військового сприяння НАТО Україні. Дипломат зазначив, що в контексті Мінських домовленостей країни НАТО мають відкликати з України військових інструкторів, інспекторів, офіцерів і солдатів. І головне – припинити постачання озброєння.

Грушко також наголосив, що іншого шляху для врегулювання ситуації навколо України не існує.

"Ми продовжуватимемо твердо добиватися від усіх наших партнерів, включаючи тих, які є учасниками НАТО, дотримуватися цих міжнародних домовленостей", — резюмував Грушко.

Раніше повідомлялося, що верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія порушує три фундаментальні принципи: повагу територіальної цілісності країн, право кожної держави на вільний вибір альянсів і незастосування сили.