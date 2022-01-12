Росія прагне відновити геополітичний вплив у Європі - голова дипломатії ЄС Боррель

Дипломат вважає, що Москва виставляє ЄС "таким, що не має жодного значення" тв домагається "стратегічного поділу" зі Сполученими Штатами.

Російська Федерація хоче відновлення геополітичної ролі в Європейському регіоні та домагається послаблення стратегічного зв’язку між Європою та США, прагнучи отримати згоду на "надання вирішального впливу" на Україну, Білорусь і країни Центральної Азії. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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На його думку, Росія порушує три фундаментальні принципи, які спочатку прийняла:

право кожної держави на вільний вибір приєднуватися або не приєднуватися до міжнародної організації чи бути учасником альянсів незастосування сили повага до територіальної цілісності всіх країн

"Росія порушує ці три фундаментальних принципи в Україні так само, як уже порушила їх у Грузії. І Росія не просто виступає із заявами, а ще й підкріплює їх зростаючим військовим тиском на українському кордоні, а також погрожує Києву новим вторгненням у разі, якщо її вимог не буде повністю дотримано", — заявив Боррель.

Крім того, Боррель звинувачує Росію в тому, що вона прагне отримати згоду на "надання вирішального впливу на Україну, Білорусь, а також країни Центральної Азії".

"Стратегічні цілі Москви можуть полягати у відтворенні радянського геополітичного ухилу в Європі та спробі розділити США та Європу", — пише у своїй публікації голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, 12 січня відбудеться саміт "Росія-НАТО", приводів для оптимізму не бачать ні у Вашингтоні, ні в Кремлі. Нещодавно заступниця держесекретаря США заявила, що Росія готує внутрішню дестибілізацію України. Раніше повідомлялося про те, що в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс".