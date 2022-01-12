Росія прагне відновити геополітичний вплив у Європі - голова дипломатії ЄС Боррель
Дипломат вважає, що Москва виставляє ЄС "таким, що не має жодного значення" тв домагається "стратегічного поділу" зі Сполученими Штатами.
Російська Федерація хоче відновлення геополітичної ролі в Європейському регіоні та домагається послаблення стратегічного зв’язку між Європою та США, прагнучи отримати згоду на "надання вирішального впливу" на Україну, Білорусь і країни Центральної Азії. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
На його думку, Росія порушує три фундаментальні принципи, які спочатку прийняла:
- право кожної держави на вільний вибір приєднуватися або не приєднуватися до міжнародної організації чи бути учасником альянсів
- незастосування сили
- повага до територіальної цілісності всіх країн
"Росія порушує ці три фундаментальних принципи в Україні так само, як уже порушила їх у Грузії. І Росія не просто виступає із заявами, а ще й підкріплює їх зростаючим військовим тиском на українському кордоні, а також погрожує Києву новим вторгненням у разі, якщо її вимог не буде повністю дотримано", — заявив Боррель.
Крім того, Боррель звинувачує Росію в тому, що вона прагне отримати згоду на "надання вирішального впливу на Україну, Білорусь, а також країни Центральної Азії".
"Стратегічні цілі Москви можуть полягати у відтворенні радянського геополітичного ухилу в Європі та спробі розділити США та Європу", — пише у своїй публікації голова дипломатії ЄС.
Нагадаємо, 12 січня відбудеться саміт "Росія-НАТО", приводів для оптимізму не бачать ні у Вашингтоні, ні в Кремлі. Нещодавно заступниця держесекретаря США заявила, що Росія готує внутрішню дестибілізацію України. Раніше повідомлялося про те, що в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс".