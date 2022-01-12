Россия стремится восстановить геополитическое влияние в Европе – глава дипломатии ЕС Боррель
Дипломат считает, что Москва выставляет ЕС такими, которые "не имеют никакого значения" и добивается "стратегического разделения" с Соединенными Штатами.
Российская Федерация хочет возобновления геополитической роли в Европейском регионе и добивается ослабления стратегической связи между Европой и США, стремясь получить согласие на "оказание решающего влияния" на Украину, Беларусь и страны Центральной Азии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его мнению, Россия нарушает три фундаментальных принципа, которые первоначально приняла:
- право каждого государства по свободному выбору присоединяться или не присоединяться к международной организации или быть участником альянсов;
- неприменение силы;
- уважение к территориальной целостности всех стран.
"Россия нарушает эти три фундаментальных принципа в Украине так же, как уже нарушила их в Грузии. И Россия не просто выступает с заявлениями, а еще и подкрепляет их растущим военным давлением на украинской границе, а также угрожая Киеву новым вторжением в случае, если ее требования не будут полностью соблюдены" — заявил Боррель.
Кроме того, Боррель обвиняет Россию в том, что она стремится получить согласие на "оказание решающего влияния на Украину, Белоруссию, а также страны Центральной Азии".
"Стратегические цели Москвы могут заключаться в воссоздании советского геополитического уклона в Европе и попытке разделить США и Европу", — пишет в своей публикации глава дипломатии ЕС.
Напомним, 12 января состоится саммит "Россия-НАТО", поводов для оптимизма не видят ни в Вашингтоне, ни в Кремле. Недавно заместитель госсекретаря США заявила, что Россия готовит внутреннюю дестабилизацию Украины.
Ранее сообщалось, что В США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс".