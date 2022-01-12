"Деэскалация возможна": в МИД РФ озвучили условия безопасности для Украины (видео)

Российский дипломат Александр Грушко утверждает, что Москва гарантирует безопасность и территориальную целостность Украины, если НАТО прекратят "военное содействие" с нашей страной.

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко провел брифинг по результатам переговоров в Брюсселе, во время которого был затронут вопрос деэскалации напряжения вокруг Украины. Во время брифинга, который транслировался в прямом эфире, Грушко заявил, что дипломатическое решение украинского вопроса возможно лишь при соблюдении двух условий.

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По его словам, первое условие заключается в неукоснительном соблюдении Киевом Минских соглашений.

"Деэскалация возможна. Прежде всего нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права. Будут Минские соглашения выполнены — не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности", — заявил Грушко.

Второе условие — прекращение военного содействия НАТО Украине. Дипломат отметил, что в контексте Минских договоренностей страны НАТО должны отозвать из Украины военных инструкторов, инспекторов, офицеров и солдат. И главное — прекратить поставку вооружения.

Грушко также подчеркнул, что другого пути для урегулирования ситуации вокруг Украины не существует

"Мы будем продолжать твердо добиваться от всех наших партнеров, включая тех, которые являются участниками НАТО, следовать этим международным договоренностям", — резюмировал Грушко.

Ранее сообщалось, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия нарушает три фундаментальных принципа: уважение территориальной целостности стран, право каждого государства по свободному выбору альянсов, и неприменение силы.