Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению РФ, — Кличко в эфире CNN (видео)

Владимир Путин, по словам мэра Киева, развязал войну на Донбассе из-за проевропейского направления Киева и нежелания Украины возвращаться в СССР.

Украина должна быть готова к наихудшему сценарию в условиях военной агрессии России. Об этом в эфире CNN заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, территориальная оборона должна быть подготовлена к возможному вторжению РФ.

"Мы надеемся, что этого (широкомасштабное вторжение РФ в Украину — ред.) никогда не произойдет, это худший вариант, но мы должны быть готовы", — подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева в эфире телеканала заявил, что обеспокоен переброской российских войск в приграничные с Украиной территории и предположил, что украинцы могут наблюдать не подготовку к началу боевых действий, а запугивание и "игру в мускулы" со стороны Кремля.

Помимо этого, Виталий Кличко раскритиковал переговоры США и России в Женеве, а также заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которых обсуждалась судьба Украины.

"Все говорят об Украине, но без Украины", — заявил мэр Киева, назвав геополитической игрой встречи американских и российских дипломатов.

Политик напоминает, что вооруженный конфликт на Донбассе полностью контролируется Российской Федерацией, а без поставок вооружения и финансирования война бы давно была прекращена, которую Москва развязала из-за проевропейского направления Украины.

"В 2014 году Украина решила взять европейское направление развития нашей страны. Это не Российская Федерация, и господин Путин недоволен этим решением, потому что его (Владимира Путина — ред.) идея — восстановить советскую империю. Мы не хотим возвращаться в СССР. Мы видим наше будущее как европейская (демократическая — ред.) страна", — подытожил Виталий Кличко в эфире CNN.

[ + – ] Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению РФ

Напомним, по итогам заседания Самита Россия-НАТО в МИД РФ озвучили условия безопасности для Украины. Как отметил дипломат Александр Грушко, Москва гарантирует Киеву территориальную целостность при условии, что Украина прекратит любое сотрудничество с НАТО.

После двухсторонних переговоров США и России в Женеве, группа американских республиканцев-конгрессменов предложила объявить Украину страной "НАТО-плюс", что позволит увеличить финансирование поставок Киеву летального вооружения.