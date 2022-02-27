Володимир Кличко закликав білорусів та росіян не їхати на війну з Україною (відео)

Екс-чемпіон світу з боксу у надважкій вазі закликав громадян Росії та Білорусі залишитися вдома та зупинити вторгнення в Україну.

Український боксер Володимир Кличко записав відеозвернення до громадян Росії та Білорусі.

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Кличко виступив проти участі росіян та білорусів у війні з Україною. 45-річний спортсмен закликав усіх залишатися вдома та не їхати воювати проти українців.

"Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І стріляти в нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, "братів і сестер". Хороший ви братський народ, дякую вам! :(

Залиштеся вдома! Проведіть час із вашою родиною, друзями, дітьми, онуками. Чого ми, українці, зробити не можемо, бо ви нас убиваєте, бомбардуєте, ви нам не даєте життя! Залиштеся вдома", — сказав Володимир Кличко.

Він також супроводжував це відео хештегом #РосіяОставайсяДома.

[ + – ] Володимир Кличко звернувся до громадян Росії та Білорусі

Зазначимо, що Володимир Кличко на початку лютого вступив до лав територіальної оборони міста Київ. Про це повідомив його брат, київський міський голова Віталій Кличко. Наразі Володимир Кличко залишається у Києві.

Раніше до президента Росії Володимира Путіна звернувся український боксер Олександр Усік. Він закликав російського лідера зупинити війну та сісти за стіл переговорів. Раніше Усіка звинувачували у невизначеності та мовчанні щодо війни в Україні, але спортсмен, використовуючи свої соціальні мережі, двічі виступив проти російської агресії в Україні.

Вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію" проти України. Путін назвав метою операції "демілітаризацію та денацифікацію України". Одночасно із цією заявою, по Києву, Харкову та іншим містам України було завдано ракетних ударів.