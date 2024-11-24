Эффектное возвращение: украинский боец, который выжил в Мариуполе, одержал победу в первом бою

На бой "Гладиатор" вышел в черных шортах с надписями "Mariupol" и "Ukraine".

Украинский боец Бовар Ханаков вновь начал карьеру в боксе на голых кулаках и успешно вернулся на ринг, одержав победу в своем первом бою после перерыва. Об этом сообщает издание BareNuckleFC.

Так, 24 ноября в Лос-Анджелесе состоялся поединок между Боваром Ханаковым и Рубеном Варрой. Украинский боец одержал уверенную победу над своим американским соперником.

Бой между Боваром Ханаковым и Рубеном Варрой длился все пять раундов. Украинский спортсмен одержал победу единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 49:46.

На поединок против американца в Лос-Анджелесе "Гладиатор" вышел в черных шортах с надписями "Mariupol" и "Ukraine" на английском языке.

Стоит отметить, что в своем последнем бою, состоявшемся 16 февраля, Бовар Ханаков потерпел поражение от Джеймса Брауна. После этого украинский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, Александр Усик ранее выплатил 100 тысяч долларов украинскому боксеру Александру Хижняку, получившему золотую медаль на Олимпиаде-2024.

Профессиональный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон хотел выйти на ринг с победителем боя-реванша между Усиком и Фьюри.