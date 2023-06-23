"Не глотайте вы этот йод": Комаровский призывает не "чудить" с препаратами от радиации (видео)

По словам врача, употребление калия йодида актуально в случае, если произошел взрыв на работающем реакторе. Комаровский подчеркнул, что жителям столицы сейчас беспокоиться не о чем.

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Доктор Евгений Комаровский, прокомментировал ситуацию с применением йодида калия при угрозе ядерного заражения и призвал не потреблять средства защиты от радиации бездумно. Об этом он сообщил в пятницу, 23 июня, каналу КИЇВ24.

"Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает, а те (люди — ред.), которые рядом, должны быть максимально эвакуированы и находиться внутри помещения. Но еще раз говорю, нет такой волшебной таблетки, которая может спасти от радиации", — сказал Комаровский.

Он считает, что необходимости принимать йодид калия заранее нет, он понадобится лишь в случае реальной угрозы.

"Еще раз обращаю внимание, выкидывать калия йодид не надо, пусть он лежит в доме. Он в любом случае используется только тогда, когда речь идет о том, что уже произошел взрыв на работающем реакторе. В Украине в конце концов есть станции с работающими реакторами. От наших врагов ожидать можно все что угодно. Только еще раз прошу, не глотайте вы этот йод пока не услышите прямого указания от властей", — отметил врач.

Угроза теракта на ЗАЭС: ажиотаж в столичных аптеках

22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. В тот же день в аптеках Киева массово начали скупать йодид калия, который может помочь пережить радиационную опасность.

В свою очередь спикер президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений украинского президента о подготовке Россией теракта на ЗАЭС. Представитель Кремля отверг эти обвинения, назвав их "ложью".

Ранее, 20 июня, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. По информации руководителя разведки, оккупанты заложили взрывчатку в охладитель.

Также напомним, что Фокус опубликовал инструкции от Министерства здравоохранения Украины о том, как украинцам вести себя в случае радиационной аварии.