Угроза теракта на ЗАЭС: в аптеках Киева массово скупают средства защиты от радиации (видео)

Минздрав Украины призвал не принимать бездумно йодид калия для "профилактики". Там говорят, что в случае опасности нужно находиться в укрытиях и следовать указаниям органов власти.

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В аптеках Киева массово скупают йодид калия, который может помочь пережить радиационную опасность. Ажиотаж последовал после заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российскими оккупантами готовится теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает издание "Информатор".

Журналист медиа посетил несколько столичных аптек и рассказывает, что там йодида калия уже нет в наличии.

В аптеках Киева массово скупают средства защиты от радиации

Минздрав предупреждает, что йодид калия защищает от радиоактивного заражения только щитовидную железу, но не другие органы и ткани. Поэтому при радиационной опасности необходимо соблюдать ряд правил:

следить за информацией из официальных источников;

следовать указаниям местных органов власти;

находиться в укрытии и обеззараживать верхнюю одежду.

"Йодид калия следует принимать, только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калий для профилактики без надобности – недопустимо. Это может повредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет смысла", — отметили в Минздраве.

Что делать при радиационной опасности

Ситуация на Запорожской АЭС и предостережение Зеленского

В четверг, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В тот же день спикер президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений украинского президента о подготовке Россией теракта на ЗАЭС. Представитель Кремля отверг эти обвинения, назвав их "ложью".

Ранее, 20 июня, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. По информации руководителя разведки, оккупанты заложили взрывчатку в охладитель.

Также напомним, что Фокус опубликовал инструкции от Министерства здравоохранения Украины о том, как украинцам вести себя в случае радиационной аварии.