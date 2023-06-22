"Це все брехня": у Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС

Як заявив Дмитро Пєсков, Росія не планує здійснювати теракт біля Запорізької АЕС — вона продовжує вести діалог із МАГАТЕ.

Related video

Спікер російського президента Дмитро Пєсков висловився з приводу заяв українського президента про підготовку окупантами вибуху на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Як завжди, представники Кремля відкинули ці заяви, називаючи їх "брехнею". Про це повідомило прокремлівське видання "РИА Новости".

"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили — все, що хотіли бачити", — заявив він.

За словами Пєскова, у Росії заплановано контакти глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова: "Наш діалог із міжнародним агентством триває".

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки та СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Він повідомив, що для цього вже все підготовлено.

Також 20 червня глава ГУР Міноборони України в ефірі національного телемарафону попередив українців про те, що російські військові замінували ставок-охолоджувач Запорізької атомної станції.

Кирило Буданов розповів про те, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Російські окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції в окупованому Енергодарі. Його підрив може мати для України негативні наслідки, вважає глава ГУР.