"Будуть великі проблеми": Буданов каже, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС (відео)

Російські окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції в окупованому Енергодарі. Його підрив може мати для України негативні наслідки, вважає очільник ГУР.

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Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Вони заклали вибухівку в ставок-охолоджувач. Про в ефірі телемарафону 20 червня розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, підірвавши Каховську ГЕС російські окупанти зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції.

"Найстрашніше, це те, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то є велика ймовірність, що будуть значні проблеми", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що 16 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія має намір підірвати Запорізьку атомну електростанцію для дестабілізації ситуації в Україні, і щоб світ зажадав від Києва "зупинити конфлікт". За словами вченого Володимира Борисенка, повторити аварію, аналогічну до чорнобильської, технічно складно, оскільки на сьогоднішніх АЕС розміщені реактори зовсім іншого типу

19 червня очільник військової розвідки України Кирило Буданов вперше прокоментував фейки росіян про свою загибель. Він заявив, що в Україні формують "спецзагін з безсмертних", які будуть приходити вночі і кошмарити росіян, які мріяли захопити Україну.