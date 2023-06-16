"Другого Чорнобиля" не буде після підриву ЗАЕС: роз'яснення експерта (відео)

За словами вченого Володимира Борисенка, повторити аварію, аналогічну до чорнобильської, технічно складно. Ядерне паливо — у холодному стані, також використовується інший тип реакторів.

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Імовірність повторення катастрофи подібної чорнобильської у тому випадку, якщо російські війська підірвуть Запорізьку АЕС, виключено. Про це заявив завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Володимир Борисенко в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

Він вважає, що "другий Чорнобиль" — лише фігура мови, оскільки повторити аварію, аналогічну до тієї, що сталася на Чорнобильській АЕС 1986 року, технічно складно.

По-перше, на сьогоднішніх АЕС розміщені реактори зовсім іншого типу.

"По-друге, на Запорізькій станції експлуатуються блоки ВВЕР, в яких палива знаходиться приблизно 70-75 тонн в кожному енергоблоці. На Чорнобильській станції, в блоці де відбулася аварія, там було майже 200 тонн палива", — сказав експерт, пояснивши, що, до того ж паливо перебуває у гарячому стані, тому що станція продовжувала працювати.

Усі ці фактори визначають масштаб потенційної аварії. За високої температури у повітрі може виявитися значний обсяг шкідливих речовин, наголосив Борисенко.

На захопленій російськими окупантами Запорізької АЕС паливо в холодному стані, це означає, що при пошкодженні викид речовин, що швидко поширюються, виявиться не настільки великим.

У холодному стані температура палива, умовно, становить 300 градусів, але не тисячі, як у робочому реакторі.

"Ну от – коефіцієнти дифузії малі, викид продуктів поділу в навколишнє середовище буде не такий значний", — пояснив експерт.

За його словами, навіть за найнесприятливішого сценарію розвитку подій масштаби потенційної катастрофи виявляться в десятки, а то й у сотні разів меншими.

"Ну ще до цього палива необхідно добратися, якось його пошкодити, воно теж має якусь міцність", — додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попередив, що Кремль використовує ЗАЕС як важіль тиску на Київ. Росіяни можуть влаштувати вибух на ЗАЕС, щоб світова спільнота підштовхувала Україну до мирних переговорів із РФ.

Також повідомлялося, що 15 червня директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вперше після підриву Каховської ГЕС відвідав окуповану ЗАЕС.