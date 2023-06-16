"Второго Чернобыля" не будет после подрыва ЗАЭС: разъяснение эксперта (видео)

По словам ученого Владимира Борисенко, повторить аварию, аналогичную чернобыльской, технически сложно. Ядерное топливо — в холодном состоянии, также используется другой тип реакторов.

Related video

Вероятность повторения катастрофы подобной чернобыльской в том случае, если российские войска подорвут Запорожскую АЭС, исключена. Об этом заявил заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Владимир Борисенко в интервью телеканалу "Мы-Украина".

Он считает, что "второй Чернобыль" — всего лишь фигура речи т.к. повторить аварию, аналогичную той, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году, технически сложно.

Во-первых, на сегодняшних АЭС размещены реакторы совершенно другого типа.

"Во-вторых, на Запорожской станции эксплуатируются блоки ВВЭР, в которых топливо находится примерно 70-75 тонн в каждом энергоблоке. На Чернобыльской станции, в блоке, где произошла авария, там было почти 200 тонн топлива", — сказал эксперт, пояснив, что, ко всему прочему, топливо находилось в горячем состоянии, т.к. станция продолжала функционировать.

Все эти факторы определяют масштаб потенциальной аварии. При высокой температуре в воздухе может оказаться значительный объем вредных веществ, подчеркнул Борисенко.

На захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС топливо в холодном состоянии, это значит, что при повреждении выброс быстро распространяющихся веществ окажется не настолько большим.

В холодном состоянии температура топлива, условно, составляет 300 градусов, но не тысячи, как в рабочем реакторе.

"Ну вот — коэффициенты диффузии малы, выброс продуктов распада в окружающую среду будет не столь значителен", — пояснил эксперт.

По его словам, даже при самом неблагоприятном сценарии развития событий масштабы потенциальной катастрофы окажутся в десятки, а то и в сотни раз меньшими.

"Ну еще до этого топлива необходимо добраться, как-то его повредить, оно тоже имеет некую прочность", — добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Кремль использует ЗАЭС как рычаг давления на Киев. Россияне могут устроить взрыв на ЗАЭС, чтобы мировое сообщество подталкивало Украину к мирным переговорам с РФ.

Также сообщалось, что 15 июня директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси впервые после подрыва Каховской ГЭС посетил оккупированную ЗАЭС.