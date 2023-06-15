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Украина Российско-украинская война Ситуация на Запорожской АЭС Подрыв Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ впервые после подрыва Каховской ГЭС приехал на оккупированную ЗАЭС (фото)

Рафаэль Гросси, подрыв Каховской ГЭС, Запорожская область, ЗАЭС, Запорожская атомная электростанция, МАГАТЭ
Фото: Twitter | Глава МАГАТЭ совершил третий визит на Запорожскую АЭС

Связана поездка с угрозами, которые влечет за собой подрыв дамбы в Херсонской области. Тяжелая ситуация с безопасностью вынудила отложить визит на один день.

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Генеральный директор МАГАТЭ прибыл на оккупированную территорию Запорожской области, где посетил атомную электростанцию. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" 15 июня.

С начала полномасштабной войны это третий официальный визит Рафаэля Гросси на территорию ЗАЭС, которую временно контролируют российские захватчики. Поездка должна была произойти немного раньше, однако из-за тяжелой ситуации с безопасностью ее отложили на один день.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", – говорится в сообщении.

Связан визит с тем, что Российская Федерация умышленно подорвала Каховскую ГЭС, что могло навредить Запорожской АЭС и создать потенциальную угрозу для мира. Уровень Каховского водохранилища упал до критически низкого уровня.

Первый раз гендиректор МАГАТЭ был на территории АЭС в сентябре прошлого года. После этого повторил визит в марте 2023 и вот, после техногенной катастрофы приехал вновь.

К каким выводам пришел Рафаэль Гросси — неизвестно. На момент публикации материала он не предоставил никаких комментариев о результатах поездки.

Напомним, 14 июня сообщалось, что Россия закрыла для Украины доступ к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС. Представители Международного агентства по атомной энергии, работающие на территории станции, вынуждены записывать или фотографировать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.

12 июня эксперт рассказал украинцам, что будет после взрыва на ЗАЭС. Григорий Плачков объяснил, что самую большую опасность представляет пруд-охладитель на ЗАЭС, который в скором времени перестанет наполняться новой водой из-за падения ее уровня в Каховском водохранилище.