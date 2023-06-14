Россия закрыла для Украины доступ к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии, работающие на территории станции, вынуждены записывать или фотографировать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЕ.

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Российские захватчики остановили автоматическую передачу Украине данных с датчиков, которые передавали информацию о показателях радиации на Запорожской АЭС. Олег Кориков, исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции по ядерному регулированию, сообщил 14 июня подробности на брифинге.

Он рассказал, что ответная информация перестала поступать еще две недели назад. К средствам радиационного мониторинга, которые расположены на промышленной площадке стратегического объекта, теперь нет доступа.

"Это неприемлемо", – подчеркнул специалист.

По его словам, команда была объявлена из Москвы. Теперь представители Международного агентства по атомной энергии, работающие на территории станции, вынуждены записывать или фотографировать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЕ. Руководитель государственной украинской структуры отметил, что позже в штаб-квартире показатели и данные вводятся в соответствующую систему, к которой имеют доступ все государства МАГАТЕ, в том числе Украина.

Российские захватчики, по его словам, ответными действиями и далее разрушают принципы безопасности на станции. Все это усугубляет ситуацию безопасности.

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"Это нарушение требований ядерной и радиационной безопасности", – добавил он.

Российская сторона не намерена идти на компромиссы по этому вопросу. Исправить ситуацию можно только в случае демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

Напомним, 12 июня украинцам объяснили, что будет в результате взрыва на Запорожской АЭС. Григорий Плачков, бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, рассказал, что наибольшую опасность представляет пруд-охладитель на ЗАЭС, который вскоре перестанет наполняться новой водой из-за падения ее уровня в Каховском водохранилище.