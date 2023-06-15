Голова МАГАТЕ вперше після підриву Каховської ГЕС приїхав на окуповану ЗАЕС (фото)

Пов'язана поїздка з загрозами, які несе за собою підрив дамби на Херсонщині. Тяжка ситуація з безпекою змусила відкласти візит на один день.

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Генеральний директор МАГАТЕ прибув на окуповану територію Запорізької області, де відвідав атомну електростанцію. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому" 15 червня.

Із початку повномасштабної війни це третій офіційний візит Рафаеля Гроссі на територію ЗАЕС, яку тимчасово контролюють російські загарбники. Поїздка мала відбутися трохи раніше, проте через важку ситуацію з безпекою її відклали на один день.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", -- ідеться в повідомленні.

Пов'язаний візит із тим, що Російська Федерація навмисне підірвала Каховську ГЕС, що могло зашкодити Запорізькій АЕС і створити потенційну загрозу для свiту. Рівень Каховського водосховища знизився до критично низького рівня.

Уперше гендиректор МАГАТЕ був на території АЕС у вересні минулого року. Після цього повторив візит у березні 2023 року і ось після техногенної катастрофи приїхав знову.

Яких висновків дійшов Рафаель Гроссі — невідомо. На момент публікації матеріалу він не надав жодних коментарів щодо результатів поїздки.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що Росія закрила для України доступ до інформації про рівень радіації на Запорізькій АЕС. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії, які працюють на території станції, змушені записувати або фотографувати інформацію з датчиків і передавати дані в штаб МАГАТЕ.

12 червня експерт розповів українцям, що буде після вибуху на ЗАЕС. Григорій Плачков пояснив, що найбільшу небезпеку становить ставок-охолоджувач на ЗАЕС, який незабаром перестане наповнюватися новою водою через падіння її рівня в Каховському водосховищі.