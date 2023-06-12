Зачепить мільярд людей: українцям розповіли, що буде після вибуху на ЗАЕС (відео)

Григорій Плачков пояснив, що найбільшу небезпеку становить ставок-охолоджувач на ЗАЕС, який незабаром перестане наповнюватись новою водою через падіння її рівня в Каховському водосховищі.

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Техногенна катастрофа, яка може статися на окупованій ЗС РФ Запорізькій АЕС в Енергодарі, торкнеться 40 країн світу. Такий прогноз озвучив ексглава Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков в ефірі телеканалу "Еспресо" у понеділок, 12 червня.

За словами експерта, найгірший варіант чекає на Україну та інші країни світу в тому випадку, коли ставок-охолоджувач більше не буде регулярно наповнюватися водою. У такому разі спочатку почне плавитися паливо, а потім — активна зона ядерного реактора.

"Апокаліптичний сценарій, який може бути на ЗАЕС, — це плавлення активних зон реактора. У гіршому випадку, якщо не вистачить електроенергії та води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися активна зона реактора", — сказав Плачков.

Експерт також розповів про те, що аварія, яка може статися на окупованій російськими військовими атомній електростанції, торкнеться одного мільярда людей. Мало того: насамперед постраждає сама Росія та її населення.

Нагадаємо, 12 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що організація стурбована рівнем води на Запорізькій АЕС. Рівень води на Запорізькій ТЕС, яка перебуває під контролем російських військ, оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування окупантами греблі.

А 8 червня стало відомо, що НАТО розробило плани на випадок різноманітних подій, пов'язаних із повномасштабною війною в Україні, включаючи можливий ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росією.