У США продається бункер за $2,75 млн, який покажуть власнику тільки після купівлі (фото)

У бункері 10 спалень, сховище для запасу продуктів, автономне електрозабезпечення і навіть є камера для зберігання криптовалюти.

Нові погрози Кремля щодо ядерного удару країнам, що допомагають Україні в протистоянні з російською агресією, а також аналогічні страшилки з Пхеньяну, зміна клімату та очікування катаклізмів пожвавило ринок бункерів. Товстосумам пропонуються укриття, в яких можна жити повноцінно не один місяць. Один із таких, площею понад 1000 квадратних метрів продається в Індіані за $2,75 млн, звернуло увагу видання New York Post.

Підземний бункер розташований у північній частині штату, приблизно за дві години їзди від Чикаго і за чотири години їзди від Детройта. Точне місцезнаходження об'єкта ріелтори обіцяють розкрити новому власнику тільки після завершення угоди купівлі-продажу. А ось фото доступні на сайті агентства, яке займається його продажем.

Відомо, що в бункері Патмоса є 10 спалень, зручна вітальня з галереєю для творів мистецтва і невеликою бібліотекою. Також тут є містка кухня з двома холодильниками і вишневими шафами.

Так виглядає бункер здалеку Фото: survivalrealty/instagram Приблизне розташування об'єкта продажу Фото: survivalrealty/instagram

Але і це ще не все. До послуг власників — травматологічний кабінет, де можна проводити екстрені процедури. Також у ньому є 25-річне сховище заморожених продуктів вартістю $100 тисяч, куплене 2021 року і розраховане для забезпечення їжею кожного жителя протягом тривалого періоду часу.

Згідно з описом, підземний об'єкт також може похвалитися внутрішнім сховищем посольського рівня для будь-яких цінних активів, як-от готівка, вогнепальна зброя або ключі від холодильного зберігання криптовалюти.

Само собою зрозуміло, що для захисту від зовнішніх подразників і небезпеки в бункері встановлено вибухостійкі двері, здатні витримати навіть балістику. У разі ядерної війни в ньому можна врятуватися від радіоактивних опадів.

"У разі насильницьких заворушень, саботажу критично важливої інфраструктури та збою регіональної мережі такі міста, як Чикаго, Індіанаполіс та Детройт, швидко поринуть у хаос. Без електрики основні послуги зникнуть майже миттєво. Правоохоронні органи та підрозділи Національної гвардії придушені жорстокими бандами, картелями та польовими командирами, які захоплюють контроль... У цьому середовищі безпека та захищеність стають дефіцитними товарами, і тільки ті, хто має безпечний, укріплений притулок, зможуть захистити свої сім'ї та майно", — говориться в описі товару на сайті нерухомості.

З додаткових бонусів — 12-метрова укріплена вежа, сонячні батареї та зовнішні системи виробництва продуктів харчування. Щодо спалень, то, крім наявних 10, простір може вмістити до восьми додаткових спалень.

Усе це розташовано на двох гектарах уздовж невеликої річки.

"Цей об'єкт являє собою не тільки безпеку, а й навмисну, продуману інвестицію в довгострокове виживання та автономію. Оскільки суспільство стає дедалі вразливішим до краху, ті, хто діє зараз, щоб забезпечити собі самодостатній, добре захищений притулок, будуть тими, хто процвітатиме", — стверджують ріелтори.

Раніше Фокус писав, який вигляд має розкішний ядерний бункер на 15 поверхів під землю.