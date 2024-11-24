В США продается бункер за $2,75 млн, который покажут владельцу только после покупки (фото)

В бункере 10 спален, хранилище для запаса продуктов, автономное электрообеспечение и даже есть камера для хранения криптовалюты.

Новые угрозы Кремля о ядерном ударе странам, которые помогают Украине в противостоянии с российской агрессией, а также аналогичные страшилки из Пхеньяна, изменение климата и ожидание катаклизмов оживило рынок бункеров. Толстосумам предлагаются укрытия, в которых можно жить полноценно не один месяц. Один из таких, площадью более 1000 квадратных метров продается в Индиане за $2,75 млн, обратило внимание издание New York Post.

Подземный бункер находится в северной части штата, примерно в двух часах езды от Чикаго и в четырех часах езды от Детройта. Точное местонахождение объекта риелторы обещают раскрыть новому владельцу только после завершения сделки купли-продажи. А вот фото доступны на сайте агентства, которое занимается его продажей.

Известно, что в бункере Патмоса есть 10 спален, удобная гостиная с галерей для произведений искусства и небольшой библиотекой. Также тут есть вместительная кухня с двумя холодильниками и вишневыми шкафами.

Так выглядит бункер издалека Фото: survivalrealty/instagram Примерное расположение объекта продажи Фото: survivalrealty/instagram

Но и это еще не все. К услугам владельцев – травматологический кабинет, где можно проводить экстренные процедуры. Также в нем есть 25-летнее хранилище замороженных продуктов стоимостью $100 тысяч, купленное в 2021 году и рассчитанное для обеспечания едой каждого жителя в течение длительного периода времени.

Согласно описанию, подземный объект также может похвастаться внутренним хранилищем посольского уровня для любых ценных активов, таких как наличные деньги, огнестрельное оружие или ключи от холодильного хранения криптовалюты.

Само собой разумеется, что для защиты от внешних раздражителей и опасности в бункере установлены взрывоустойчивые двери, способные выдержать даже баллистику. В случае ядерной войны в нем можно спастись от радиоактивных осадков.

"В случае насильственных беспорядков, саботажа критически важной инфраструктуры и сбоя региональной сети такие города, как Чикаго, Индианаполис и Детройт, быстро погрузятся в хаос. Без электричества основные услуги исчезнут почти мгновенно. Правоохранительные органы и подразделения Национальной гвардии подавлены жестокими бандами, картелями и полевыми командирами, которые захватывают контроль… В этой среде безопасность и защищенность становятся дефицитными товарами, и только те, у кого есть безопасное, укрепленное убежище, смогут защитить свои семьи и имущество", – гласит описание товара на сайте недвижимости.

Из дополнительных бонусов – 12-метровая укрепленная башня, солнечные батареи и внешние системы производства продуктов питания. Что касается спален, то, кроме существующих 10, пространство может вместить до восьми дополнительных спален.

Все это находится на двух гектарах вдоль небольшой реки.

"Этот объект представляет собой не только безопасность, но и преднамеренную, продуманную инвестицию в долгосрочное выживание и автономию. Поскольку общество становится все более уязвимым к краху, те, кто действует сейчас, чтобы обеспечить себе самодостаточное, хорошо защищенное убежище, будут теми, кто будет процветать", – утверждают риелторы.

Ранее Фокус писал, как выглядит роскошный ядерный бункер на 15 этажей под землю.