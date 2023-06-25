"Від 10 годин до 14 днів": Буданов озвучив терміни катастрофи на Запорізькій АЕС

Існує ризик того, що ЗС РФ можуть здійснити теракт на ЗАЕС із витоком радіації, щоб зупинити наступальну операцію України й заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

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Російські військові завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС і тепер чекають наказу, щоб підірвати атомну електростанцію. Про це глава української розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The New Statement, яке було опубліковано 23 червня.

За словами Буданова, план Росії підірвати Запорізьку АЕС складено та схвалено. Російські військові вже замінували ставок-охолоджувач.

За оцінкою Буданова, існує ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід", щоб зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

"Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися в період від десяти годин до 14 днів", — сказав Буданов.

Українській військовій розвідці також вдалося встановити, що російські військові перекинули автомобілі, заряджені вибухівкою, на чотири з шести енергоблоків.

Теракт на ЗАЕС: які ще варіанти розвитку подій є

Глава української розвідки також припустив, що для створення аварійної ситуації на Запорізькій АЕС російські окупанти можуть піти іншим шляхом.

"Для прискорення катастрофи можуть бути використані технічні засоби", — сказав Буданов.

Він пояснив, що в такому разі Росія зможе підняти напругу в лініях електропостачання станції, що призведе до ядерної аварії в коротші терміни.

Нагадаємо, 23 червня Фокус писав про те, що потрібно робити водіям у разі вибуху на ЗАЕС. Експерти виділяють вісім головних правил, які допоможуть водіям убезпечити себе в автомобілі. Українцям потрібно дотримуватися обережності й не піддаватися паніці.

Також кількома днями раніше ми писали про те, в яких містах можна купити йодистий калій. Через паніку, викликану заявою українського президента про підготовку теракту на Запорізькій АЕС, у Києві вже відчули дефіцит препаратів йодиду калію.