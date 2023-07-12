Управляемые и неуправляемые мины: россияне установили взрывные устройства недалеко от реакторов ЗАЭС

Украинские разведчики выяснили, что россияне установили взрывные устройства в технических помещениях ЗАЭС. Взрывчатка подрывается дистанционно и угрожает реакторам.

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Российские оккупационные войска продолжают минировать помещения Запорожской АЭС. При этом они действуют целенаправленно, намеренно усиливая ядерную угрозу. О росте опасности на ЗАЭС рассказали в Military Media Center.

Представители Сил обороны, с которыми работает медиацентр, узнали о новых действиях оккупантов. В частности россияне установили противопехотные мины двух видов — управляемые и неуправляемые.

Место закладки взрывчатки — машинные залы и технические помещения, говорится в сообщении MMC.

Отметим, Запорожская АЭС имеет шесть реакторов, возле каждого из которых есть помещения, которые могли заминировать оккупанты. В заметке центра не уточняется, где именно стоят мины.

О реальной угрозе теракта на ЗАЭС стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства получил разведданные, согласно которым россияне были уже готовы взорвать атомную станцию.

Между тем для АЭС существовала еще одна угроза, связанная с предыдущим терактом россиян — подрывом дамбы Каховской ГЭС.

В результате подрыва дамбы уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на 10 метров. Поэтому уменьшился уровень воды в охладительных прудах возле ЗАЭС.

Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинспектировал атомную станцию в Запорожье. Он заявил, что в пруду пока достаточный уровень воды.

В Минэнергетики провели совещание, на которое пригласила руководителей четырех областей. Руководители занимаются регионами, которые в первую очередь пострадают от радиоактивного выброса после российского теракта.

Напоминаем, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов несколько дней назад сообщил, что на ЗАЭС переброшены подразделения Росгвардии. Подразделения появились на станции после того, как стало известно о ее минировании: таким образом российские власти имитировали заботу о безопасности.

В то же время Владимир Омельченко из Центра Разумкова озвучил два возможных сценария развития событий на Запорожской АЭС. По первому сценарию, россияне взорвут хранилище ядерных отходов и будут обвинять Украину в применении ракет Storm Shadow. По второму — повредят охлаждающий пруд и тогда возможно даже расплавление реакторов.