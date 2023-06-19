"Стоит машина со взрывчаткой": СМИ показали снимки Каховской ГЭС за неделю до подрыва (фото)

Как отмечают журналисты, Россия получила выгоду от масштабного наводнения после подрыва гидроэлектростанции, несмотря на то, что позиции ВС РФ также были затоплены.

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Возле Каховской гидроэлектростанции за неделю до взрыва был замечен автомобиль, который мог транспортировать взрывчатку. Об этом пишет издание Associated Press 19 июня.

Журналисты опубликовали снимок, сделанный беспилотником над Каховской АЭС 28 мая. На нем можно заметить белый автомобиль, заполненный бочками.

"На изображениях, сделанных над Каховской плотиной и предоставленных AP, видно, что на вершине сооружения стоит машина со взрывчаткой, а два чиновника заявили, что российские войска были размещены в критической зоне внутри плотины", — говорится в публикации.

Как отмечают авторы статьи, у России были средства, мотивация и возможность разрушить Каховскую ГЭС. По их словам, Россия получила выгоду от масштабного наводнения, несмотря на то, что позиции ВС РФ также были затоплены.

"Это обычная практика, минировать (места) перед отступлением. В этом контексте их действия должны были нарушить некоторые из наших цепочек поставок, а также усложнить нам переход через Днепр", — сказал журналистам лидер общественного формирования "Бугский гард".

Напомним, что согласно заявлению координатора гуманитарной помощи в Украине Дениз Браун от 19 июня, Россия отклонила запрос ООН на доступ к временно оккупированной части Херсонской области, которая оказалась затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС.

Мы также сообщали, что 19 июня в Центре национального сопротивления заявили, что сотни мирных жителей временно оккупированной части Херсонской области погибли из-за того, что российские захватчики отказались их эвакуировать.

Ранее, 17 июня, в сети также появились новые снимки разрушенной Каховской ГЭС, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит подорванная российскими оккупантами плотина, а также речной терминал "Нибулон".