В сети появились новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС (фото)

На кадрах компании Maxar можно увидеть, как сейчас выглядит подорванная российскими оккупантами плотина, а также речной терминал "Нибулон".

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В сети появились новые спутниковые снимки от компании Maxar, на которых видно последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Российской Федерации. Соответствующие кадры опубликовал проект "Схемы" 16 июня.

На снимках от 16 июня 2023 года можно разглядеть уничтоженную российскими оккупантами плотину и затопленные окрестности.

На одном из кадров также показан речной терминал "Нибулон" в поселке городского типа Казацкое, неподалеку от подорванной гидроэлектростанции.

Как отмечают авторы публикации, раннее терминал был полность затоплен, однако последние спутниковые снимки говорят о том, что уровень воды начал снижаться.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Напомним, что 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, вскоре после чего в сети появились первые спутниковые снимки с места происшествия.

Мы также писали о том, что 15 июня генеральный директор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС в связи с угрозами, которые влечет за собой подрыв дамбы в Херсонской области. Тяжелая ситуация с безопасностью вынудила отложить визит на один день.

Мы также писали о том, что 16 июня во временно оккупированном Крыму зарегистрирован первый случай инфекционного заболевания после подрыва плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами.