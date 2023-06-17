У мережі з'явилися нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС (фото)

На кадрах компанії Maxar можна побачити, як зараз виглядає підірвана російськими окупантами гребля, а також річковий термінал "Нібулон".

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У мережі з'явилися нові супутникові знімки компанії Maxar, на яких видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції Збройними силами Російської Федерації. Відповідні кадри опублікував проєкт "Схеми" 16 червня.

На знімках від 16 червня 2023 року можна розгледіти знищену російськими окупантами греблю та затоплені околиці.

На одному з кадрів також показано річковий термінал "Нібулон" у селищі міського типу Козацьке, неподалік від підірваної гідроелектростанції.

Як зазначають автори публікації, раніше термінал був повністю затоплений, проте останні супутникові знімки говорять про те, що рівень води почав знижуватися.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області, незабаром після чого в мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця події.

Ми також писали про те, що 15 червня генеральний директор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС у зв'язку з погрозами, які спричиняє підрив дамби в Херсонській області. Тяжка ситуація з безпекою змусила відкласти візит на один день.

Ми також писали про те, що 16 червня у тимчасово окупованому Криму зареєстровано перший випадок інфекційного захворювання після підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами.