Підрив Каховської ГЕС: у мережі з'явився супутниковий знімок наслідків руйнувань (фото)

На супутниковому знімку можна розглянути руйнівні наслідки затоплення довколишніх районів.

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У мережі з'явилося зображення із супутника, на якому видно наслідки руйнувань греблі на Каховській Гідроелектростанції внаслідок підриву її російськими окупантами.

Оновлену карту з зображенням підірваної дамби на Каховській ГЕС з висоти було опубліковано увечері 6 червня на аналітичному каналі DeepStateUA.

На знімку можна побачити, як розширюється затоплення довколишніх територій та як швидко поширилася вода.

Фото: DeepStateMAP

Підрив Каховської ГЕС ЗС РФ 6 червня

6 червня близько 06:00 ранку стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. У Херсонській ОВА повідомили, що через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

6 червня Оперативне командування "Південь" офіційно повідомило про підрив Каховської ГЕС. Швидкість та обсяг води пресслужба не вказала.

Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляв про те, що внаслідок падіння рівня води в Каховському водосховищі без доступу до питної води можуть залишитися понад 1 млн. українців.

В "Укргідроенерго" повідомили, що для того, щоб заново відбудувати Каховську ГЕС у Херсонській області, доведеться витратити суму від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів.