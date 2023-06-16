Після підриву Каховської ГЕС у Криму повідомили про перший випадок інфекційного захворювання (відео)

Повідомляється, що причиною інфікування стало порушення рекомендацій, наданих "ГУ МНС Росії по Криму". При цьому у мережі з'явилися скани документів "Міністерства охорони здоров'я Республіки Крим", де йдеться про погіршення якості питної води у регіоні.

Related video

У тимчасово окупованому Криму зареєстровано перший випадок інфекційного захворювання після підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Стверджується, що один із російських військовослужбовців був госпіталізований із тяжкою формою інфекційного захворювання.

Повідомляється, що причиною інфікування стало порушення рекомендацій, наданих "ГУ МНС Росії по Криму", які раніше рекомендували уникати купання в Північно-Кримському каналі та інших прісних водоймах півострова у зв'язку із забрудненням води після підриву греблі Каховської ГЕС.

Варто зазначити, що в мережі з'явилися скани документів, які нібито належать до "Міністерства охорони здоров'я Республіки Крим", і вказують на погіршення якості питної води в регіоні та зростання кількості захворювань. Представники самого "міністерства" стверджують, що це нібито фейк.

"Українські телеграм-канали поширюють фейковий документ "Міністерства охорони здоров'я Республіки Крим" про нібито погіршення в регіоні показників проб питної води, реєстрацію випадків захворювань, викликаних мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності, а також проведення у зв'язку з цим протиепідемічних заходів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що в окупованих Севастополі та Алушті раптово зникли світло, вода та інтернет. Місцева "влада" заявила, що все нібито через перепідключення підстанції.

Раніше, 14 червня, представник ГУР Андрій Юсов порадив мешканцям тимчасово окупованого Криму триматися якомога далі від військових об'єктів та окупаційних адміністрацій. Він наголосив, що Київ та українська розвідка знають про росіян на окупованих територіях практично всі.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.