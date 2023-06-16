Блекаут у Криму: у Севастополі та Алушті зникли світло та вода (відео)

Місцеві жителі нарікали на різке відключення електропостачання майже у всіх районах Севастополя. Місцева "влада" повідомила, що все нібито через перепідключення підстанції.

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У п'ятницю ввечері 16 червня зникло світло у Севастополі, а також у курортному місті Алушта, що в окупованому Криму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі скаржаться, що у Севастополі немає світла практично у всіх районах міста.

Як повідомив окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, відключення світла сталося нібито через перемикання автоматики на підстанції.

"За попередньою інформацією відключилася автоматика на підстанції "Севастополь". Фахівці працюють з відновлення електропостачання споживачам Севастополя. Їм буде потрібно кілька годин", — повідомив Развожаєв.

У соцмережах місцеві жителі публікують відео, на яких видно, як окуповане місто поринуло в тотальну темряву.

Крім того, за повідомленням місцевих, у місті також спостерігаються перебої з подачею води – там, де вона є, напір каламутного кольору. Також севастопольці скаржаться на відсутність підключення до Інтернету.

За повідомленням "в.о. заступника губернатора Севастополя" Євгена Горлова, нібито сталося спрацювання захисної автоматики на лініях 110 кВ. Чиновник окупаційної адміністрації заявив, що "всі заживлені". Однак, як повідомляє місцеве медіа "Кримський вітер", через 2 хвилини після повідомлень про відновлення світла знову зникла електрика. На цей час електрики немає в районі залізничного вокзалу і на більшій частині Корабельної сторони. У зв'язку з чим жителі запитують — якщо всі "заживлені", чому немає світла в цих районах.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що тимчасово окупований Кримський півострів зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що у небі над півостровом було помічено 9 безпілотників, 6 з яких нібито збили.

Нагадаємо, що 14 червня представник ГУР Андрій Юсов порадив жителям тимчасово окупованого Криму триматися якомога далі від військових об'єктів та окупаційних адміністрацій. Він наголосив, що Київ та українська розвідка знають про росіян на окупованих територіях практично всі.