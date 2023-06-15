Вибухи у Криму: російські окупанти заявили про масштабну атаку БПЛА

За словами голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, на півострові було зафіксовано щонайменше 9 безпілотників, один з яких здетонував у селі Докучаєве.

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У четвер, 15 червня, тимчасово окупований Кримський півострів зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Аксьонов стверджує, що за минулу ніч та ранок у небі над півостровом було помічено 9 безпілотників. За його словами, шість дронів було збито силами протиповітряної оборони, ще три – ліквідовано за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Крим зазнав атаки БПЛА

Голова окупаційної адміністрації також заявив, що один БПЛА здетонував у селі Докучаєве Червоногвардійського району.

"Жертв немає, у ряді будинків вибиті шибки. Усі служби виїхали на місце. Прошу дотримуватися спокою і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації", — написав Аксьонов.

Нагадаємо, що 14 червня представник ГУР Андрій Юсов порадив жителям тимчасово окупованого Криму триматися якомога далі від військових об'єктів та окупаційних адміністрацій. Він наголосив, що Київ та українська розвідка знають про росіян на окупованих територіях практично всі.

Раніше, 13 червня рух "Атеш" повідомив, що російські окупанти та місцеві колаборанти їдуть із півночі Криму. Перші прямують углиб півострова, другі – у Російську Федерацію.

Ще ми писали 13 червня Андрій Юсов висловився про мінування окупантами хімзаводу "Кримський титан", який знаходиться поряд із тимчасово окупованим Вірменськом. За його словами, це черговий елемент шантажу з боку РФ.