Колаборанти й росіяни масово їдуть із півночі Криму, — "Атеш"

За інформацією партизанів, на півночі тимчасово окупованого півострова також посилили перевірки документів і транспортних засобів, а силовиків відкликають із відпусток.

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Російські окупанти й місцеві колаборанти їдуть із півночі Криму. Перші прямують углиб півострова, другі ☺ до Російської Федерації. Про це рух "Атеш" поінформував у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що представники окупаційної адміністрації Армянська перемістилися в глиб Криму. А "росіяни, які понаїхали", виїжджають із північних районів півострова "до себе на болота". Особливо це помітно в Армянську та Джанкої.

Крім того, повідомляється, що "правоохоронні органи" окупантів посилюють у Криму контррозвідувальну діяльність: значно частіше стали перевіряти документи й автомобілі, особливо в зазначених населених пунктах.

Силовиків зараз відкликають із відпусток і не відпускають на пенсію.

"Із вищевикладеної інформації можна зробити висновок, що рашисти явно стривожилися рухом військ на півдні України та готуються до оборони, шукають диверсантів і зрадників", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, 12 червня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що на Тарханкутському півострові в Криму було пошкоджено станцію радіолокації, важливу для російських окупантів. Частково зруйнована РЛС раніше дозволяла окупантам контролювати все південне узбережжя України та значну частину акваторії Чорного моря.

Цього ж дня в пресслужбі ГУР МО України заявили, що в тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова росіяни почали готувати чергову провокацію. Також розпочалася підготовка до евакуації представників "влади" й місцевих мешканців.