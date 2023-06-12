"Виколупали очі": у мережі показали знімки пошкодженої РЛС ворога в Криму (фото)

За інформацією каналу "Кримські партизани", частково зруйнована РЛС раніше дозволяла окупантам контролювати все південне узбережжя України та значну частину акваторії Чорного моря.

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На Тарханкутському півострові в Криму було пошкоджено станцію радіолокації, важливу для російських окупантів. Про це у понеділок, 12 червня, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"У Криму пошкоджено важливу для окупантів РЛС, яка спостерігала за західною частиною окупованого півострова", — повідомляє він.

Нові супутникові знімки РЛС на Тарханкутському півострові показали, що в прозорому куполі станції з'явилася дуже велика пробоїна.

За інформацією з Telegram-каналу "Кримські партизани", станція служила російським окупантам фактично як "очі", які допомагали контролювати все південне узбережжя України та значну частину акваторії Чорного моря.

"Виколупати ці очі – значить, суттєво послабити російські війська, їхню авіацію та ППО", – повідомляється в каналі.

Робота Кримського підпілля

Нагадаємо, з вересня минулого року на території тимчасово окупованого Криму почав діяти новий підпільний рух "Кримські бойові чайки", представники якого попереджали окупантів та колаборантів про те, що на них неминуче чекає покарання за злочини.

На початку квітня 2023 року партизани дізналися, що росіяни будують нову військову базу в Криму.

На початку травня 2023 року агенти партизанського руху "Атеш" заявили, що їм вдалося проникнути на ключові фортифікаційні споруди окупантів у Криму. На їхню думку, росіяни готуються до нової Нормандії, але матимуть новий Херсон.