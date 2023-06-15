Взрывы в Крыму: российские оккупанты заявили о масштабной атаке БПЛА

По словам главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, на полуострове было зафиксировано как минимум 9 беспилотников, один из которых сдетонировал в селе Докучаево.

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В четверг, 15 июня, временно оккупированный Крымский полуостров подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов утверждает, что за прошедшую ночь и утро в небе над полуостровом было замечено 9 беспилотников. По его словам, 6 дронов было сбито силами противовоздушной обороны, еще три – ликвидировано при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Крым подвергся атаке БПЛА

Глава оккупационной администрации также заявил, что один БПЛА сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.

"Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал Аксенов.

Напомним, что 14 июня представитель ГУР Андрей Юсов посоветовал жителям временно оккупированного Крыма держаться подальше от военных объектов и оккупационных администраций. Он подчеркнул, что Киев и украинская разведка знают о россиянах на оккупированных территориях практически все.

Ранее, 13 июня движение "Атеш" сообщило, что российские оккупанты и местные коллаборанты уезжают с севера Крыма. Первые направляются вглубь полуострова, вторые – в Российскую Федерацию.

Еще мы писали 13 июня Андрей Юсов высказался о минировании оккупантами химзавода "Крымский титан", который находится рядом со временно оккупированным Армянском. По его словам, это очередной элемент шантажа со стороны РФ.