Речь о шантаже: в ГУР отреагировали на минирование химзавода "Крымский титан" (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, россияне хотят донести миру посыл о том, что либо оставляют за собой оккупированные украинские территории, либо все будет уничтожено.

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Заминированный химзавод "Крымский титан", который находится рядом со временно оккупированным Армянском, — очередной элемент шантажа со стороны оккупантов. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Государство-террорист продолжает террористические практики. В этом случае речь идет пока о шантаже, как и в случае с Запорожской АЭС", — заявил Юсов.

Он назвал такую стратегию российского военно-политического руководства шантажом, призванным донести посыл миру о том, что либо россияне оставляют за собой оккупированные территории Украины, либо все будет уничтожено.

Юсов подчеркнул, что гарантией безопасности завода "Крымский титан" и остальных гражданских объектов Украины на захваченных частях страны может стать только их скорейшая деоккупация и возвращение.

Юсов — о заводе "Крымский титан" — смотреть с 6:57

Это предполагает увеличение военной поддержки Украины и наказание военных преступников кремлевского режима.

Вместе с тем дальнейшие взрывы и наводнения российское руководство действительно отрабатывает. Среди прочих явлений такого рода может быть вывод предприятий из строя, или их уничтожение с помощью терактов — то есть новые техногенные катастрофы.

Напомним, что в ГУР предупредили о том, что РФ готовит теракт в Крыму. По данным разведки, нарушение производственных процессов на предприятии "Крымский титан" достигло критической отметки. Территория заминирована.

Также сообщалось, что в Украине отреагировали на слова Путина о "санитарной зоне". Советник ОП Михаил Подоляк пояснил, что Путин хочет превратить Украину в непригодную для жизни местность. В МИД Украины отметили сходство позиций РФ и Венгрии относительно прекращения войны. Одно из условий — остановка поставок оружия.