Мова про шантаж: у ГУР відреагували на мінування хімзаводу "Кримський титан" (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, росіяни хочуть донести до світу посилання про те, що або залишають за собою окуповані українські території, або все буде знищено.

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Замінований хімзавод "Кримський титан", що знаходиться поряд із тимчасово окупованим Армянськом, — черговий елемент шантажу з боку окупантів. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Держава-терорист продовжує терористичні практики. У цьому випадку йдеться поки що про шантаж, як і у випадку із Запорізькою АЕС", — заявив Юсов.

Він назвав таку стратегію російського військово-політичного керівництва шантажем та погрозами знищити все, якщо не вдасться залишити за собою окуповані території України.

Юсов наголосив, що гарантією безпеки заводу "Кримський титан" та інших цивільних об'єктів України на захоплених частинах країни може стати лише їхня швидка деокупація та повернення.

Юсов — про завод "Кримський титан" — дивитися з 6:57

Це передбачає збільшення військової підтримки України та покарання військових злочинців кремлівського режиму.

Водночас подальші вибухи та повені російське керівництво справді відпрацьовує. Серед інших таких явищ може бути виведення підприємств з ладу, або їх знищення за допомогою терактів — тобто нові техногенні катастрофи.

Нагадаємо, що в ГУР попередили про те, що РФ готує теракт у Криму. За даними розвідки, порушення виробничих процесів на підприємстві "Кримський титан" досягло критичної позначки. Територія замінована.

Також повідомлялося, що в Україні відреагували на слова Путіна про "санітарну зону". Радник ОП Михайло Подоляк пояснив, що Путін хоче перетворити Україну на непридатну для життя місцевість. У МЗС України відзначили схожість позицій РФ та Угорщини щодо припинення війни. Однією з умов є зупинка постачання зброї.