"Читаємо по губах": як в Україні відреагували на слова Путіна про "санітарну зону" (скриншоти)

За словами радника ОП Михайла Подоляка, Путін хоче перетворити Україну на непридатну для життя територію, без інфраструктури та енергетики. В українському МЗС зазначили, що і в РФ, і в Угорщині називають зупинку постачання зброї умовою припинення війни.

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Суть трактування заяви президента РФ Володимира Путіна про перетворення України на "санітарну зону", що прозвучала 13 червня, зводиться до того, що все окуповане в Україні, знищуватиметься. Так прокоментував слова Путіна радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни, програючи війну, розраховують врятуватися втечею і принагідно знищити все на окупованій території, зокрема на Кримському півострові.

У мережі Twitter Подоляк зазначив, що посил уже традиційних некрофільських жартів Путіна стосовно війни в Україні зводиться до однієї-єдиної мети — деіндустріалізації України, тобто знищення інфраструктурних та енергетичних об'єктів, та створення непридатної для життя забрудненої "сірої" зони.

"Читаємо по губах: "Ми не маємо змоги захопити всю Україну, тому підірвали Каховську ГЕС і не збираємося зупинятися", — зазначив Михайло Подоляк.

Пост Михайла Подоляка

Тому жителям України слід бути готовими і до подальших ракетних атак по неокупованій території.

Реакція МЗС України

Представник українського МЗС Олег Ніколенко вказав на схожість у позиціях російського президента та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо військової допомоги Києву з боку західних країн.

Пост Олега Ніколенка

І Москва, і Будапешт упевнені, що війну в Україні затягують постачання західних озброєнь. Угорщина не хоче допомагати Києву через побоювання перед Москвою, це визнавав голова угорського МЗС.

"Литовсько-польсько-український корпус"

Співробітники Українського центру протидії дезінформації зазначили нові спроби маніпуляцій та дезінформації з боку російського керівництва.

Попередження Українського центру протидії дезінформації

Російські ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський нібито готується поїхати до Польщі для обговорення участі Києва у Варшавській унії та створення якогось "Литовсько-польсько-українського корпусу".

Президент РФ перекручує факти, стверджуючи, що РФ "примусили стати на захист", хоча "ми щиро намагалися домовитися". Україну ж він назвав країною, яку "колективний" Захід використовує, щоб розгойдати РФ.

На зустрічі із т.зв. російськими військкорами Путін заявив, що ЗСУ нібито втратили 25-30% всього західного озброєння.

Нагадаємо, що, за даними західних аналітиків, Україна втратила 15% бронемашин Bradley, яких США передали всього близько сотні. Широке застосування цих БМП у наступі українських сил пояснюється тим, що це є спосіб безпечної доставки піхоти на передову.

Зі свого боку, ватажок російських найманців Євген Пригожин заявляє, що Україна ще дуже далека від вичерпання наступального потенціалу.