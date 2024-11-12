Пытались взорвать три месяца: что известно о разрушенной ВС РФ Кураховской дамбе

Уровень воды в Волчьей продолжает подниматься. В Кураховской ГВА предположили, что врагу удалось разрушить один из шлюзов.

11 ноября стало известно, что ВС РФ взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

Кураховская дамба: детали подрыва

О подрыве первым сообщил доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов. По его словам, были подтоплены села в направлении Богатыря. В издании "Новости Донбасса" информировали, что дамба была разрушена в результате утреннего обстрела Курахово.

Момент подрыва плотины попал на видео. В СМИ передали, что Курахово подтопление не угрожает, а из сел поблизости уже эвакуированы мирные жители из-за обстрелов ВС РФ.

Уровень воды в Волчьей: где есть угроза подтопления

Отмечалось, что вода в реке Волчья поднялась на метр, но подтоплений в населенных пунктах не фиксировали. Местных предупреждали о таком риске для Старых Тернов, Улаклов, Константинополя, Андреевки, Алексеевки, Богатыря, Зеленого Кута, Новоукраинки и некоторых населенных пунктов в Днепропетровской области.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун 11 ноября сообщал, что осмотреть дамбу невозможно из-за обстрелов. Однако в селах вдоль Волчьей зафиксировали подъем уровня воды. В частности, вода начала подступать к населенным пунктам Великоновоселковской громады.

Российские оккупанты распространили в сети фото якобы разрушенной Терновской дамбы. Однако оказалось, что снимок старый — был сделан еще в 2022 году и на нем Козаровицкая дамба на реке Ирпень.

В Донецкой ОВА информировали, что по состоянию на 16:00 уровень воды в реке Волчья в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья не фиксировали.

12 ноября Падун сообщил, что вода продолжает прибывать, но критической ситуации и подтопленных домов нет.

"Возможно, она частично повреждена, какой-то один из шлюзов. Потому что враг в течение последних трех месяцев пытался попасть в дамбу КАБами. Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", — заявил руководитель Кураховской ГВА.

Подрыв Кураховской дамбы поможет ВСУ

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что разрушение плотины может помочь Силам обороны в сдерживании вражеского наступления. У воинов может появиться так называемый водный рубеж.

"Река Волчья полноводная, где-то 100 метров она имеет ширину, но не заполнена водой. Сейчас она будет заполнена водой и обороняться будет проще", — уточнил Жирохов.

Объем воды, которую сдерживала дамба

Полный объем Кураховского водохранилища — 62,5 млн куб. м (или 0,0625 куб. км, для сравнения, в Каховском водохранилище было 18 куб. км) воды. Основное его назначение — охлаждение Кураховской ТЭС.

Напомним, доброволец Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ атакуют гражданские машины под Покровском. По словам лейтенанта "Алекса", под ударом оказался большой участок трассы Шевченко-Андреевка.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что российские оккупанты устроили "охоту" на маршрутку с мирными жителями. В бус "Богдан" попал FPV-дрон.